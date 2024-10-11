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"لو جرت انتخابات إسرائيليَّةً اليوم؟".. استطلاع يظهر أرقام جديدة حول توقُّعات فوز حزب "نتنياهو"

"لو جرت انتخابات إسرائيليَّةً اليوم؟".. استطلاع يظهر أرقام جديدة حول توقُّعات فوز حزب "نتنياهو"

11 أكتوبر 2024 . الساعة 19:42 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، توقف صعود المعسكر المؤيد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل ارتفاع مقاعد معسكر المعارضة بالكنيست، وتفوق رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وذلك بعد تصعيد الحرب ضد حزب الله في لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأظهرت استطلاع "معاريف"، أنه لو جرت انتخابات "إسرائيلية" اليوم، فإن معسكر المعارضة سيحصل على 58 مقعدًا، في حين يحصل تحالف نتنياهو على 52 مقعدًا، وتحصل الأحزاب العربية على 10 من مقاعد الكنيست الـ120، وفق معاريف.

وبحسب الاستطلاع، سيحصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 24 مقعدًا، بينما سيحصل معسكر الدولة برئاسة بيني غانتس على 20 مقعدا، لو جرت الانتخابات العامة اليوم.

وقالت صحيفة معاريف إن رئيس الوزراء السابق بينيت يمكنه العودة للساحة السياسية والتفوق على نتنياهو، إذ أظهرت نتائج الاستطلاع أن حزبًا يقوده بينيت سيحصل على 21 مقعدا مقابل حصول الليكود على 20 مقعدا، لو جرت انتخابات اليوم.

وشددت على أن عودة بينيت إلى المشهد السياسي على رأس حزب جديد قد يجعله القوة الأولى بـ "إسرائيل".

 

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