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دعوة لإجلاء الصحفيين الوحيدي والعطار من غزة لتلقي العلاج في الخارج

11 أكتوبر 2024 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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دعوة لإجلاء الصحفيين الوحيدي والعطار من غزة لتلقي العلاج في الخارج

دعا مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين (PJPC) المؤسسات الدولية والصحفية إلى التدخل العاجل لتأمين العلاج اللازم للصحفيين المصابين في قطاع غزة وتسهيل سفرهم لإنقاذ حياتهم، في ظل الأوضاع الصحية الخطيرة التي يعانون منها بعد تعرضهم لإصابات خطيرة جراء الاستهداف الإسرائيلي.

ووفق بيان صادر عن المركز اليوم الجمعة فإن الصحفي فادي الوحيدي، المصور لقناة الجزيرة، أصيب بنيران الجيش الإسرائيلي يوم التاسع من الشهر الجاري أثناء تغطيته للأحداث في محيط دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة، كما أُصيب الصحفي علي العطار، ويعمل أيضًا كمصور لصالح قناة الجزيرة، بجروح خطيرة في الرأس بعد قصف طائرة إسرائيلية غرفة صغيرة (بركس) داخل مستشفى شهداء الأقصى، والتي تستخدمها الشرطة الفلسطينية لتوثيق الحياة المدنية للسكان يوم 7 من الشهر الجاري أيضًا.

وأكد مركز حماية الصحافيين أن الحالة الصحية للصحفيين الاثنين -وفقًا للتشخيص الطبي- خطيرة وتستدعي علاجاً طارئاً في الخارج، إذ يرقد الوحيدي في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، بينما يتلقى العطار العلاج في غرفة العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع.

وشدد على أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، يكفلان حق المصابين، خصوصاً الصحفيين، في الحصول على الرعاية الطبية في بيئة آمنة.

وطالب المركز في بيانه المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لضمان حصول الزملاء المصابين على العلاج اللازم وإجلائهم إلى الخارج، في ظل تفاقم الأزمة الصحية في غزة نتيجة الحصار والحرب الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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