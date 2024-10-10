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جيش الاحتلال يحقِّق في اختراقات طالت هواتف جنوده من قبل حزب اللَّه

10 أكتوبر 2024 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يحقِّق في اختراقات طالت هواتف جنوده من قبل حزب اللَّه
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقارير تفيد بأن حزب الله يخترق الهواتف الشخصية للجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.

وبحسب التقارير العبريّة، يعتقد الجيش أن حزب الله يستخدم معدات إيرانية لتحديد مواقع الجنود عبر إشارات هواتفهم، مما يسهل شن هجمات دقيقة.

جاءت هذه المخاوف بعد قيام جنود من لواء غولاني بتصوير أنفسهم وهم يرفعون العلم الإسرائيلي في قرية مارون الراس. ورغم تعليمات ترك الهواتف في (إسرائيل)، إلا أن الانضباط العسكري تراجع، وفقًا لمصدر عسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

شهدت تلك الحادثة قيام الجنود الإسرائيليين بتدمير "الحديقة الإيرانية" في مارون الراس. وأفادت تقارير لاحقة بأن حزب الله استهدف الجنود بصاروخ بعد رفع العلم الإسرائيلي.

وشمل غزو (إسرائيل) لجنوب لبنان، الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أربع فرق عسكرية تجاوزت الخط الأزرق.

منذ بدء العمليات، قُتل 12 جنديًا إسرائيليًا. ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 2141 شخصًا وإصابة 10099 آخرين، مما أدى إلى نزوح 600 ألف شخص.

#جيش الاحتلال #حزب الله #لبنان

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