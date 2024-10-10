"تفجير شاحنة محمَّلة بالجنود".. القسَّام توقُّع سريَّة مشاةً إسرائيليَّةً كاملة بـ "كمين مركَّب" في جباليا

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 370 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي باكورة العمليات النوعيّة، قالت كتائب عز الدين القسام، إنها أوقعت سرية مشاة ميكانيكية مؤللة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين مركب شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

وأوضحت القسام أن سرية الاحتلال كانت تتألف من 12 مركبة وشاحنة محملة بالجنود، وفور وصولها إلى موقع الكمين تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحملة بالجنود، واستهداف سيارة جيب بقذيفة "تاندوم".

وأضافت أن مقاتلي القسام تقدموا نحو منطقة الكمين، وأجهزوا على من تبقى من الجنود من "المسافة صفر" بالأسلحة الخفيفة، كما استهدفوا عددا من الجنود الذين فروا من المكان باتجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وكانت مجموعات للمستوطنين، تحدث عن حدث صعب وخطير تعرض له جنود جيش الاحتلال في شمال غزة، والرقابة العسكرية تفرض منع نشر عليها.

وتابعت "استكمالاً لكمين "المنطقة" المعد مسبقّا شرق معسكر جباليا.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" وعبوة "شواظ" حضرتا مع قوة النجدة للمكان".

وتمكّن مجاهدو القسام، ظهر اليوم، من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة من المسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، أنّها تمكّنت من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة ناسفة قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسّام في بلاغ عسكري، إنّ مجاهديها دمّروا دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وقصف مجاهدو القسام تحشدات قوات العدو شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون.