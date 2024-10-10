غزة - فلسطين أون لاين

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 370 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة، مرتكبًا أفظع المجازر ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 42 ألفًا و10 شهداء، بالإضافة لـ 97 ألفًا و720 مصابًا.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزّة وشمال القطاع، ارتقى القاضي محمد الطاهر شحادة وأُصيب 12 أخرين جراء استهدافهم بصاروخ استطلاع بالقرب من مخازن نويجع في شارع الصفطاوي في مدينة غزة.

وأُصيب ظهر اليوم، عدد من المواطنين من بينهم نساء وأطفال جراء استهداف الاحتلال عيادة الرمال بشارع الوحدة غرب غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن الاحتلال استهدف عيادة الرمال بشارع الوحدة غرب مدينة غزة، والتي تؤوي مئات النازحين، مشيرا إلى أن القصف أسفر حتى اللحظة عن عشرات الإصابات، بينهم أطفال ونساء.

وقال الدفاع المدني، إنّ طواقمنا في محافظة الشمال متواجدة فقط في منطقة مدرسة الفاخورة في جباليا تحت أجواء خطرة جداً ولا تستطيع التحرك لأماكن الأحداث إلا في بعض مناطق مشروع بيت لاهيا ومنطقة كمال عدوان.

وأشار الدفاع المدني إلى أن تلقّى مناشدات كثيرة من مواطنين مصابين محاصرين داخل منازلهم في المناطق التي يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول الطواقم إليها لإنقاذهم وانتشال الشهداء منها.

ولفت إلى أن العشرات من جثث الشهداء عالقة في الطرقات بشمال القطاع ولم يتم انتشالهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف.

وفجر اليوم، ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال منازل في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات محيط صالة الطيب، جنوب بيت لاهيا، تزامنًا مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمخيم جباليا.

ونسفت قوات الاحتلال منازل وشقق سكنية في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالي مدينة غزة، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها في محيط شارع 8 جنوب حي الزيتون جنوب شرق غزة.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل بحر شمال غربي مدينة غزة، وأطلقت عدة قذائف باتجاه بلدة بيت لاهيا.

كما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار بكثافة على الشارع الرئيس لحي الصفطاوي، وشارع الجلاء والشيخ رضوان.

في المحافظة الوسطى، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرةً دامية باستهدافه مدرسة رفيدة التي تؤوي آلاف النازحين غربي مدينة دير البلح، ما أدى إلى ارتقاء 16 شهيدًا وإصابة آخرين.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها قرب جسر المغراقة ومحيط المدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف منطقة أبو مهادي غربي المخيم الجديد.

في خانيونس، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون في مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال في قصفه منزل لعائلة "العمور" بمنطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس.

في رفح، شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة على محيط منطقة ميراج شمال مدينة رفح، بينما استهدف منزلاً خلف مصنع أبو طه محيط مفترق صوفا شمال شرق المدينة.