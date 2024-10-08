وزيرُ خارجية إيران: صواريخُنا يمكنها الوصول إلى كلّ أهدافها وعلى "إسرائيل" عدم اختبار إرادة بلادنا

طهران- فلسطين أون لاين

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ أي هجوم على بلاده سيتبعه رد، مشيرًا إلى أن صواريخ إيران يمكنها الوصول إلى كل أهدافها.

وحذر عراقجي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيرانية طهران، من شن الاحتلال "الإسرائيلي" أي هجوم على بلاده بعد القصف الصاروخي الإيراني على "إسرائيل".

وقال إن "أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية سيتبعه رد"، محذرًا الاحتلال من شن أي هجمات على إيران.

وأشار إلى أن "الإسرائيليين" يعلمون أن صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها، معتبرًا أن على "الكيان الصهيوني ألا يعبث مع قدراتنا".

وشدّد عراقجي، على أن إيران ستقف خلف المقاومة بكل ما أوتيت من قوة وينبغي لأحد ألا يشك في ذلك".

ونوّه إلى أنّ المقاومة شهدت خلال السنوات الماضية منعطفات كثيرة، لكنها استمرت في طريقها أكثر فأكثر مقاومة في كل مرة.

وتوجّه بالحديث إلى دولة الاحتلال، قائلا "وننصح الكيان الصهيوني بعدم اختبار إرادة إيران".

وأكد أنّ الحكومة الإيرانية ثابتة على دعمها لمحور المقاومة حتى تحقيق النصر.

وأردف "معركة طوفان الأقصى أكدت أن الشعب الفلسطيني سيتمكن من تقرير مصيره".

والثلاثاء الماضي، شنت إيران هجومًا صاروخيًا ضد الاحتلال "الإسرائيلي" بأكثر من 200 صاروخ باليستي، ردًّا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس القائد إسماعيل هنية في 31 تموز/ يوليو 2024.