في ذكرى"طوفان الأقصى".. خامنئي ينشر تغريدةً باللّغة العبرية وهذا ما جاء فيها!

نشر المرشد الإيراني علي خامنئي، صباح اليوم الإثنين، تغريدة باللغة العبرية عند الساعة 6:29 ، تزامنًا مع ذكرى مرور عام على معركة "طوفان الأقصى".

وقال خامنئي في تغريدته عبر منصة "إكس" بالعبرية، إن "عملية طوفان الأقصى أرجعت الكيان الصهيوني 70 سنة إلى الوراء".

وقبل أيام، قال خامنئي في خطبة الجمعة إن "المقاومة في غزة أذهلت العالم، وجهاد رجال فلسطين ولبنان أعاد الكيان الغاصب 70 عاما إلى الوراء"، معتبرا أن "العامل الأساسي للحروب وانعدام الأمن في المنطقة هو الكيان الصهيوني الغاصب".

وأضاف خامنئي في الخطبة -التي ألقى جزءا منها باللغة العربية- أن للشعب الفلسطيني كامل الحق في أن ينتفض في وجه المحتل الذي أهدر حياته، معتبرا أنه لا أحد يحق له انتقاد اللبنانيين في مساندة أشقائهم الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم.

ومن جهته، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أنّ إيران في قمة الجاهزية للرد على أي ضربة إسرائيلية، والدفاع عن البلاد، مشددًا على أنهم سيتصدون بكل قوة وصلابة وحسم لأي تحركات شريرة من "إسرائيل".

وأكد سلامي أنهم ملتزمون باستراتيجية المرشد الأعلى خامنئي في عدم التهاون وعدم التسرع في الرد على تحركات العدو، مشيرًا إلى أن إيران ستواصل تقديم الدعم والإسناد لجبهة المقاومة خصوصا في لبنان وفلسطين.

وشدد قائد الحرس الثوري الإيراني على أن عملية الوعد الصادق 2 نقطة تحول في تعزيز قوتنا الردعية، في إشارة إلى القصف الإيراني الأخير على "إسرائيل".

والثلاثاء الماضي، أطلقت إيران نحو 200 صاروخ ردًا على اغتيال "إسرائيل" الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ومجازرها في فلسطين ولبنان.