ملياردير أستراليّ يتعهَّد بتقديم 18 مليون دولار كمساعدات إنسانيَّة لغزَّة

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

دعا الملياردير الأسترالي أندرو "تويجي" فوريست أصحاب الأعمال الخيرية والشركات الكبرى إلى الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، حيث تعهد اليوم بتقديم 18 مليون دولار إضافية من خلال مؤسسته "ميندرو".

ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته منظمة "مينديرو" غير الحكومية التابعة لفورست، سيتم تخصيص 7.3 مليون دولار لدعم عمل مطبخ العالم المركزي في غزة، وتمويل أكثر من 1.5 مليون وجبة. كما سيتم توفير 7.3 مليون دولار أخرى لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وسيتم تقديم 3.6 مليون دولار إلى سلطة المياه الفلسطينية واليونيسف وغيرها من الجهات التي تعمل على توفير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جميع أنحاء غزة.

وقال فوريست في بيان: "مؤسسة ميندرو لن تجلس مكتوفة الأيدي بينما يموت الأطفال من الجوع". وأضاف: "نحن من المؤسسات الخيرية القليلة في أستراليا التي تساهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة".

وبحسب اليونيسف، يحتاج نحو 1.8 مليون شخص في غزة، بما في ذلك 900 ألف طفل، إلى مساعدات إنسانية في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.