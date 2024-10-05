قائد القيادة المركزية الأمريكية يتوجه إلى (إسرائيل) لتنسيق الرد على إيران

أفاد موقع "واينت" السبت، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، سيصل خلال الساعات المقبلة إلى دولة الاحتلال بهدف تنسيق الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال الموقع إن كوريلا "صاحب تأثير كبير على (إسرائيل)، وقد زارها أكثر من 15 مرة خلال العامين الماضيين".

وكان كوريلا تحدث عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة الاحتلال في الأول من أكتوبر، مع هرتسي هاليفي، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها إن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي عملا معا في الدفاع والتعاون، قبل أيام من الهجوم الإيراني وأثناءه وبعده.

كما سيواصل "الجيشان" تعميق علاقتهما من منطلق الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي.

الرد وشيك

وفي هذا الصدد، نقل موقع "واينت" عن مسؤولين أمريكيين تقديراتهم بأن الرد الإسرائيلي على إيران وشيك، لكن "لا يبدو أن طائرات أمريكية ستشارك في الهجوم، فيما هناك بلا شك تنسيق بين (إسرائيل) وواشنطن، وهو ما ينعكس أيضا في زيارة كوريلا المرتقبة".

وشنت إيران في الأول من أكتوبر الجاري، هجوما صاروخيا على (إسرائيل) هو الثاني من نوعه، استهدفت فيه منشآت عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ فرط صوتية تستخدم للمرة الأولى.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن هذا الهجوم يأتي ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

المصدر / وكالات