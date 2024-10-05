الاحتلال يغتال قياديًا في "كتائب القسّام" بغارة على طرابلس

طرابلس/ فلسطين أون لاين

نعتْ حركة المقاومة الإسلامية حماس القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام سعيد عطا الله علي الذي اغتاله الاحتلال في مخيم البداوي بطرابلس شمال لبنان.

وقالت حماس في بيان لها " ننعى القيادي في القسّام سعيد عطا الله علي و3 من أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال منزله في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بطرابلس شمال لبنان".

أكدت حماس أنّ سلسلة ردودها المقبلة على الاحتلال "ستكون بالأفعال قبل الأقوال"، وأنها ستدفّع قادة "إسرائيل" "ثمن القرارات الإجرامية بحق أبناء شعبنا العزل ومجاهدينا الميامين".



واستهدفت مسيرة الاحتلال فجر اليوم السبت، شقة سكنية في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في طرابلس شمالي لبنان، ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء من عائلة واحدة، بينهم القائد القسامي سعيد عطا الله علي.

بالتزامن، شنّ الاحتلال غارات ليلية، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوة مشاة "إسرائيلية" لدى محاولتها التقدم باتجاه محيط بلدية العديسة جنوبي لبنان، إضافة إلى تنفيذها سلسلة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال التي تحاول التسلل إلى القرى الحدودية الجنوبية، وتوسيع مدى نيرانها في شمال فلسطين المحتلة.

وأعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على لبنان إلى 2,011 شهيداً و9,535 جريحاً في لبنان منذ أكتوبر الماضي.