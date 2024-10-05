الإبادة في يومها الـ365.. مجزرةٌ دامية في المحافظة الوسطى وقصفٌ مُتواصل على غزّة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 365 على التّوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ المواطنين ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,802 شهيد و 96,844 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 6 شهداء في مجزرة ارتكبها الاحتلال عقب قصفه منزل لعائلتي كراجة وعليان شمال شرقي مخيم النصيرات.

وأطلقتْ آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف تجاه مناطق شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما نسف الاحتلال مباني سكنية شمالي المخيم.

كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال مدرسة أحمد الكرد التي تؤوي نازحين في دير البلح.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لشمال مدينة غزة، بينما شنّ طيران الاحتلال غارة على حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الغفري شمال شرقي مخيم النصيرات.