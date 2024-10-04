"بعد عام من الإبَادة الجماعيَّة".. لماذا قد تكوَّن عُدوانيَّة "إسرائيل" سببًا في هلَّاكها؟ تقرير يوضح

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

يرى موقع " ميدل ايست آي"، استراتيجية "إسرائيل" في الشرق الأوسط سوف تحدد في نهاية المطاف ما إذا كان السابع من أكتوبر سوف يسجل في التاريخ باعتباره اللحظة التي بدأ فيها المشروع الصهيوني في فلسطين بالتفكك.



ويضيف الموقع البريطاني، أنه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل لتحطيم الوضع الراهن غير القابل للاستمرار بشكل لا رجعة فيه.

ويشير إلى، أنه ورغم أن الأزمة التي استمرت الآن لمدة عام كامل اندلعت بالفعل في ذلك اليوم، إلا أنها كانت في طور التكوين على مدى عقود من الزمن، وكان رد الفعل الأولي لإسرائيل هو إطلاق حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وبدافع الانتقام والرغبة في إراقة الدماء، كانت الحملة مصممة ليس فقط للقتل والتدمير على نطاق واسع، بل ولجعل قطاع غزة غير صالح للسكن البشري.

وبين "ميدل ايست آي"، أن الإبادة الجماعية كانت هي الثمن الذي كان رعاة "إسرائيل" الغربيون على استعداد لدفعه مقابل جعل قطاع غزة عبرة، وبالتالي إعادة تأسيس قوتها الرادعة المحطمة.

ولضمان قدرة "إسرائيل" على شن عملياتها العسكرية في قطاع غزة دون عقاب والهروب من أي مساءلة عن أفعالها، أقدم رعاة إسرائيل وحلفاؤها الغربيون، بقيادة الولايات المتحدة، على تمزيق قواعد القانون الدولي والمعايير والقيم التي تدعمه عن طيب خاطر.

ويضيف المقال، "فكل محاولة إسرائيلية متعاقبة لمحو خط أحمر آخر ــ قصف وتدمير المستشفيات والمدارس ومراكز اللاجئين ، وتحويل أجهزة الاتصالات دون تمييز إلى قنابل يدوية ، وقتل وجرح المئات لإنقاذ أربعة أسرى ــ كانت مبررة باعتبارها عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس. وفي هذه العملية، تحول العالم إلى مكان أكثر خطورة بالنسبة لنا جميعاً على مذبح الإفلات الإسرائيلي من العقاب".

استراتيجية فاشلة

ويجزم الموقع البريطاني، أن "إسرائيل" فشلت طيلة القسم الأعظم من العام الماضي ليس فقط في تحقيق أي إنجاز ذي أهمية عسكرية في قطاع غزة، بل إنها فشلت أيضاً في صياغة استراتيجية واضحة. والواقع أن شعارات مثل " النصر الكامل" وعقدة تشرشل لا تشكل بديلاً عن الرؤية السياسية.

وتتمثل مبادرتها الرئيسية في هذا الصدد في غزو لبنان الجاري حالياً، والذي يتم فيه تجاوز كل الخطوط الحمراء التي انتهكت في غزة مرة أخرى، دون أن يصدر أي صوت من العواصم التي اعتادت أن توعظ المنافسين والأعداء وغيرهم من الكائنات الأقل شأناً بقدسية حكم القانون وحقوق الإنسان والمبادئ المماثلة.

وكما كان واضحاً منذ البداية، فإن الهدف النهائي لإسرائيل هو تغيير النظام في إيران ، على افتراض خاطئ مفاده أن الحكومة الإيرانية المنفصلة عن الصراع مع "إسرائيل" سوف تحول الفلسطينيين، والعرب عموماً، إلى خراف عاجزة.

ويبدو أن "إسرائيل" مقتنعة بأن الطريق إلى طهران يمر عبر الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك في 30 سبتمبر/أيلول عندما تعهد بأن الإيرانيين سوف يحققون قريبا "الحرية" من قادتهم.

وبحسب "ميدل ايست آي"، تتطلب أجندة "إسرائيل" منها هندسة مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وطهران، وربما وجدت في الرئيس الأمريكي جو بايدن المرشح الذي أفلت منها حتى الآن. ومع ذلك، أثبت لبنان مرارًا وتكرارًا أنه مقبرة لـ "إسرائيل" والغطرسة الأمريكية.

سواء في عام 1982، عندما أرست عملية الصنوبر الكبير التي قادها أرييل شارون الأساس لظهور حزب الله، أو في عام 2006، عندما تبين أن "آلام ولادة الشرق الأوسط الجديد" التي تحدثت عنها كونداليزا رايس كانت مجرد إجهاض .

سوف تحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كانت إسرائيل قادرة على استئناف حل القضية الفلسطينية من جانب واحد بشروطها الخاصة، وبالتالي تحديد مصير الشعب الفلسطيني، أو ما إذا كان السابع من أكتوبر/تشرين الأول سوف يُسجَّل في التاريخ باعتباره اللحظة التي بدأ فيها المشروع الصهيوني في فلسطين في التفكك.