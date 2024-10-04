حشودٌ غفيرة في مراسم تأبين الشّهيد نصر الله وخامنئي يخطبُ بـ"العربية".. وهذا ما أبرز ما جاء في كلمته (بالفيديو)

احتشد عشرات الآلاف من الإيرانيين، اليوم الجمعة، في "مصلى الإمام الخميني" بالعاصمة طهران، للمشاركة في تأبين الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله ورفاقه الذين استشهدوا في العدوان "الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة الماضية.

وخطب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي باللغة العربية لأول مرة منذ نحو خمس سنوات.

وقال خامنئي، إن "حساسية الموقف تتطلب منه تخصيص جزء من الخطبة التي تتزامن مع خطبة الجمعة باللغة العربية".

ونعى خامنئي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قائلا "كان راية المقاومة، ونحن جميعاً مصابون ومكلومون بشهادة السيد الكبير حسن نصر الله وقد أفجعنا استشهاده".

وتابع "غادرنا السيد حسن نصر الله بجسده لكن روحه ونهجه سيبقى حاضراً فينا أبدا".

وأكد أن أعداء الأمة الإسلامية هم أعداء فلسطين ولبنان والعراق ومصر وسوريا واليمن.

وأضاف "لكل شعب الحق في الدفاع عن أرضه وسيادته ضد المحتلين والغاصبين".





وتابع "للشعب الفلسطيني كامل الحق في أن ينتفض في وجه المحتل الذي أهدر حياته، وللبنان وحزب الله الحق في مساندة أشقائهم الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم".

ولفت إلى أن البقاء أصبح هاجس الكيان الصهيوني ما يعني أن المقاومة الفلسطينية أرجعته 70 سنة للوراء.



وشدّد خامنئي على أن طوفان الأقصى هي حركة محقة وطبيعية وهي من حق الشعب الفلسطيني"، مضيفا "الجمهورية الإسلامية سترد على أي تحرك عدواني بصلابة كاملة".



وأوضح المرشد الإيراني، أن العملية العسكرية أقل شيء يمكن القيام به في مواجهة مجازر الكيان المحتل، مؤكدًا أن إيران لن تتسرع ولن تتأخر وستتعامل بما يحكمه المنطق العسكري والسياسي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه منذ ساعات الفجر الاولى يتدفق المصلون من كل أنحاء إيران نحو مكان الصلاة حاملين صور الشهيد نصر الله والشهيد القائد قاسم سليماني وشهداء المقاومة ورموزها.

ويوم السبت الماضي، أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد أمينه العام السيد حسن نصر الله في غارة الطيران الحربي "الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن سربًا من الطائرات "الإسرائيلية" ألقت 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات لاغتيال نصر الله يوم الجمعة.

وشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعًا على لبنان، بدأ الإثنين الماضي، وذلك في إطار ما قال إنه العمل على إعادة المستوطنين إلى مناطق الشمال، والذين نزحوا بسبب نيران وصواريخ حزب الله التضامنية والتي بدأها منذ 8 أكتوبر الماضي في إطار جبهة الإسناد لغزة ومقاومتها.

