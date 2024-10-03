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"من الطِّراز الفاخر".. القسَّام تبثُّ مشاهد "كمين مركَّب" في خانيونس.. وتعرَّض مخلَّفات الجنود بعد استهدافهم (شاهد)

03 أكتوبر 2024 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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"من الطِّراز الفاخر".. القسَّام تبثُّ مشاهد "كمين مركَّب" في خانيونس.. وتعرَّض مخلَّفات الجنود القتلى
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 363 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة "الجيش الذي لا يقهر" خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي باكورة الكمائن، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، لكمين مركب نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتظهر اللقطات، رصد القسام، لتمركزات الاحتلال، بالقرب من السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948، فيما وجه أحد المقاتلين من داخل نفق رسالة، قال فيها إن الكمين إهداء "إلى الشهيد بإذن الله السيد حسن نصر الله، الذي بعد الاغتيال الجبان الذي نفذه الاحتلال بحقه وإهداء إلى كافة شهداء لبنان وفلسطين".

وخرج مقاتلو القسام، لمهاجمة حفار هندسي للاحتلال، من داخل أحد الأنفاق، وقاموا بضربه بواسطة قذيفة الياسين، فيما تلاحقت المشاهد خلال استهداف دبابات وجرافات الاحتلال، وكان بجانب بعضها جنود للاحتلال.

وقالت القسام إن الكمين نفذ على 3 مراحل، وعرفت مرحلته الأولى استهداف آلية هندسية ودبابة "ميركافا 4″ وجرافة عسكرية من نوع "دي 9". وتضمنت المرحلة الثانية استهداف دبابة "ميركافا" وناقلتي جند وجرافتين من نوع "دي 9" وتفجير حقل ألغام في قوة هندسة. في حين استهدفت المرحلة الثالثة دبابة "ميركافا 4" وجرافتين عسكريتين من طراز "دي 9" بالمرحلة الثالثة.

كما نشرت كتائب القسام صوراً من مخلفات جنود الاحتلال التي تركوها خلفهم بعد استهدافهم في الكمين المركب في منطقة الفخاري شرق خانيونس.

وأعلنت القسام في 30 سبتمبر/أيلول الماضي تنفيذ عناصرها كمين مركب أسفر عن تدمير ناقلتي جند إسرائيليتين واستهداف دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين من نوع "دي 9"  بالعبوات وقذائف "الياسين 105".

وأكدت القسام "إيقاع طواقم الآليات الإسرائيلية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق خانيونس"، وأشارت إلى رصد مقاتليها هبوط طيران مروحي للإجلاء.

وأعلنت في اليوم ذاته تفجير حقل ألغام مُعد مسبقا في قوة هندسية إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في المنطقة نفسها.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.

#غزة #القسام #الطوفان

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