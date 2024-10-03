كاتب "إسرائيلي": 5 انتكاسات كبرى للاحتلال بعد عام من "طوفان الأقصى"

ترجمة فلسطين أون لاين

استعرض الكاتب "الإسرائيلي" الشهير روبن بن يشاي ما وصفها بأبرز خمس انتكاسات واجهها جيش الاحتلال بعد مرور عام على معركة طوفان الأقصى.

وبحسب الكاتب، فإن الانتكاسة الكبرى تتمثل في أن نحو 60,000 "إسرائيلي" لا يزالون مهجرين نتيجة تصعيد حزب الله، مما يكشف عن الصعوبة التي يعانيها الاحتلال في خوض معركة على جبهتين في آن واحد. ويقول إنه منذ الهجوم المفاجئ من غزة في 7 أكتوبر 2023، يعاني الجيش من ضعف شديد في التنسيق والقدرة على مواجهة التهديدات المتزايدة.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن المشكلة تتفاقم بشكل أكبر مع استمرار حماس في أسر عشرات "الإسرائيليين" بغزة.

كما يشير بن يشاي إلى فشل جيش الاحتلال في تقويض السيطرة المدنية لحماس في غزة، مما يحول دون تمكن (إسرائيل) من التحكم في المساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى القطاع.

علاوة على ذلك، فإن الخلافات المعلنة مع الإدارات الأمريكية أثرت سلباً على قدرة (إسرائيل) على الردع. وبحسب بن يشاي، فإن كلا الجانبين يتحملان المسؤولية.

ويؤكد الكاتب أن (إسرائيل) لم تتمكن أيضاً من التصدي للتيار الدولي الذي يسعى إلى إضعاف "شرعية الحرب"، مما يزيد من صعوبة إعادة تأهيل موقفها على الساحة العالمية.

ويرى أن هذه الصورة السلبية تتزايد بسبب تغييرات ثقافية وسياسية في الدول الغربية، مما أثر بشكل كبير على مواقفهم تجاه الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني.

ويرى بن يشاي أن على (إسرائيل) العمل بجد لتغيير هذه الديناميات، سواء على المستوى العسكري أو الدبلوماسي، حتى تتمكن من استعادة قدرتها على "ردع التهديدات الخارجية" وضمان الأمن "للإسرائيليين".