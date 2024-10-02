"طَعَنَا جنديًا وفتحوا النّيران على المستوطنين".. الاحتلال ينشرُ تفاصيلَ "جديدة" عن عملية "تل أبيب"

يافا المحتلة/ فلسطين أون لاين

نشرت الشرطة "الإسرائيلية"، صباح اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا مع "الشاباك الإسرائيلي"، حول تفاصيل عملية إطلاق النار في يافا، مساء أمس الثلاثاء.

ووفقًا للبيان المشترك، فإن عملية "يافا" التي وقعت مساء أمس عمليةٌ مزدوجة بالسكاكين وإطلاق النار في شارع القدس بمدينة يافا المحتلة.

وأعلن البيان أن العملية أدت إلى مقتل 7 "إسرائيليين" وإصابة 16 آخرين بدرجات متفاوتة.

وأضاف أن "المنفذان دخلا عربة القطار الخفيف التي توقفت في المحطة وأطلقا النار على الركاب، ثم واصلا سيرهما على الأقدام في شارع القدس حتى أطلقت الشرطة النار تجاههما، ما أدى لارتقائهما على الفور.

وأشار البيان إلى أن المنفذين هما محمد مسك (19 عامًا)، الذي استشهد في موقع العملية، وأحمد اليموني (25 عامًا)، الذي أصيب بجروح خطيرة، كان بحوزتهما سلاح من نوع M16، خزائن للذخيرة، وسكين، وهما من سكان الخليل وليس لديهما سجلات اعتقال سابقة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن مقاومين يرتديان ملابس سوداء، شوهدا وهما يغادران قطاراً للركاب وفي يد أحدهما بندقية، حيث فتح النار على عدد كبير من "الإسرائيليين".

وأشار التحقيق الأولي، أن المقاومين تسللا للداخل المحتل 48، وقاما بطعن جندي "إسرائيلي" واستولوا على سلاحه ثم فتحوا النار على عدد كبير من "الإسرائيليين".

وعلّقت وسائل الإعلام العبري على الحدث قائلةً " الصور من "تل أبيب" تذكرنا بالسابع من اكتوبر، شيء لا يُصدق".



