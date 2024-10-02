حزبُ الله يكشفُ تفاصيلَ "كمين قاس" أوقع فيه قوّة "إسرائيلية" بين قتلى وجرحى.. وهذه تفاصيلُ الحدث!

أعلنت وسائل الإعلام العبري، عن حدث أمني "خطير" تعرّض له جنود الاحتلال شمال فلسطين المُحتلّة، تزامنًا مع سماع دوي صفارات الإنذار وإطلاق صليات صاروخية من لبنان.

وأفادت منصات تابعة للمستوطنين، بأن حدثًا خطيرًا على الحدود بين فلسطين ولبنان، أدّى إلى مقتل جندي، صباح اليوم.

ونشر موقع حدشوت بزمان العبري تفاصيل الحدث، قائلًا "إن نحو 20 جنديًا "إسرائيليًا" من وحدة المشاة الخاصة تم إجلاؤهم بمروحيات إلى 3 مستشفيات هي زيف ورمبام وبلينسون، وكان هناك صعوبة في إنقاذهم بسبب القصف الكثيف والمتواصل من حزب الله.

وأشار الموقع العبري إلى أنّ الحادث أدى إلى سقوط قتلى، وتم إعلان مقتل واحد حتى الآن في مستشفى زيف.

وقال، إنه رصد هبوط طائرة مروحية قبل قليل في مستشفى بيلنسون تحمل جنودًا مصابين من شمال البلاد.

وأشار "حدشوت بزمان" إلى أن مروحيات الاحتلال التي تحمل جنودًا مصابين من شمال البلاد حطت في مستشفيي "رمبام" في حيفا، و"زيف" في صفد شمال فلسطين المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام العبري إلى أن قوة النيران التي يطلقها حزب الله في اتجاه قوات "الجيش" ضخمة.

وذكرت وسائل الإعلام العبري أنّ الرقابة العسكرية في الاحتلال تحظر نشر تفاصيل الحدث الخطير الذي وقع على الحدود مع لبنان، وأدى لإصابة جنود من جيش الاحتلال.

وأعلن حزب الله، أنّ مجاهديه تصدوا فجر اليوم الأربعاء لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر.

وقال حزب الله، إن مجاهديه اشتبكوا مع القوة "الإسرائيلية" وأوقعوا فيها خسائر وأجبروها على التراجع".

وأكد حزب الله أن مقاوميه استهدفوا تجمعاً لِقوات العدو "الإسرائيلي" في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية عند الساعة 7:15 من صباح اليوم الأربعاء، وحققوا فيه إصابةً مباشرة، واستهدفوا في الوقت نفسه قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، وحققوا فيها إصابات مباشرة ودقيقة.

وأعلن حزب الله في بيام منفصل، أنه استهدف عند الساعة 7:30 من صباح اليوم الأربعاء تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب مستوطنة "كريات شمونة" بصلية صاروخية، محقّقًا إصابات مؤكدة.

وقال مراسل الميادين في جنوب لبنان حول كمين "العديسة"، إن حزب الله نفذ كميناً محكماً ضد مجموعة من جنود الاحتلال كانوا يستعدون للتسلل من العديسة وكفركلا.

وأكد المراسل إصابة العشرات من قوة النخبة التابعة لـ"جيش" الاحتلال وقد سمعت صرخاتهم في الأرجاء.

وأضاف "جنود الاحتلال الذين حاولوا التسلل "دخلوا عامودياً وخرجوا أفقياً" كما توعدهم السيد نصر الله."

ومنذ صباح اليوم، أطلق حزب الله ما يقارب 30 صاروخاً أطلقت تجاه مستوطنة المطلة قرب الحدود مع لبنان، فيما دوّت صافرات الإنذاء في عدة مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة.