القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي وبحر العرب

اليمن/ فلسطين أون لاين:

أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم، الثلاثاء، تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا في البحر الأحمر والمحيط الهندي وبحر العرب، وذلك "انتصارًا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية".

وقال الناطق العسكري، يحيى سريع، إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، نفذت 3 عمليات عسكرية الأولى استهدفت سفينة (Cordelia Moon) النفطية البريطانية في البحر الأحمر، وتم استهدافها بثمانية صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة".

وأضاف أن "العملية الثانية استهدفت سفينة (Marathopolis) في المحيط الهندي بصاروخ مجنح".

وتابع سريع أن "العملية الثالثة استهدفت السفينة مجددا لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك أثناء إبحارها في منطقة عمليات القوات المسلحة في البحر العربي إلى الشمال الشرقي من أرخبيل سقطرى اليمني، وتم استهدافها بطائرة مسيرة وأدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".

وختم بالقول إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، وأن هذه العملية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها وكذلك وقف العدوان على لبنان".

وتضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخّل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.

ومؤخرا، قال الحوثيون إنهم سيوسعون الضربات، لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".