فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العفو الدولية" تدعو "سلوفينيا والجبل الأسود والبرتغال" إلى منع سفينة من الرّسو في موانئها.. ما السّبب؟

عكرمة صبري: مصْعدُ الاحتلال بساحة البُراق جزءٌ من مخطط تهويديّ لمُحاصرة الأقصى

مجزرةٌ دامية بقصْف الاحتلال خيمة نازحين في خانيونس

الصّحة بغزّة: 23 شهيدًا و101 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

لولوة الخاطر: الحرب ستُطال كل مدينة عربية إذا لم يتّحد العرب لوقف الاحتلال

الزّراعة بغزة: العدوان "الإسرائيلي" تسبّب بتدمير 65% من أشجار النّخيل في القطاع

"بـ"صواريخ تُستخدم للمرّة الأولى".. حزبُ الله يقصفُ مقرّ المُوساد في "تل أبيب" ويواصل استهداف مستوطنات الشّمال

صحيفة مالطية: اغتيال نصر الله عمل متهور و"إسرائيل" تُخاطر بحرب إقليمية شاملة

أسامة القريناوي: "يتيمُ الحرب" وحكايةُ صمود الخالة

"عقب مُطاردته من قبل السّلطة واشْتباكه مع الاحتلال".. حماس تنعى الشّهيد المُجاهد عبد الحكيم شاهين في نابلس

الصّحة بغزّة: 23 شهيدًا و101 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

01 أكتوبر 2024 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصّحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع منذ 361 يومًا على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و101 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,638 شهيدًا و96,460 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة