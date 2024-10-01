الصّحة بغزّة: 23 شهيدًا و101 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصّحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع منذ 361 يومًا على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و101 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,638 شهيدًا و96,460 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.