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رئيس مجلس العلماء الإندونيسي يدعو إلى استمرار مقاطعة الشّركات الدّاعمة لـ"إسرائيل"

01 أكتوبر 2024 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
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ترجمة فلسطين أون لاين

دعا خليل نافيس، رئيس مجلس العلماء الإندونيسي، المواطنين إلى مواصلة دعم استقلال فلسطين من خلال الاستمرار في مقاطعة المنتجات المرتبطة بـ"إسرائيل" مع اقتراب الحرب في غزة من إكمال عامها الأول.

وقال نافيس في تصريح صحفي: "لا يجب أن نتوقف عن حركة المقاطعة لأن الإبادة الجماعية لم تتوقف كذلك"، مضيفًا: "نساعد فلسطين بحسب قدراتنا، وهذه قضية إنسانية مشتركة، ويجب ألا نبقى صامتين".

في إندونيسيا، طالت حركة المقاطعة عدة علامات تجارية غربية مثل كنتاكي، وماكدونالدز، وستاربكس، مما أدى إلى تراجع في إيراداتها منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وفي ماليزيا المجاورة، انضمت البلاد إلى الحملة الداعية لمقاطعة السلع المرتبطة بـ"إسرائيل"، حيث أعرب رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن دعمه القوي للقضية الفلسطينية.

#غزة

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