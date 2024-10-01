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بمُسيّرتي "يافا وصماد 4"

القوّات اليمينة تنفّذ عمليتين ضدّ أهداف "إسرائيلية" وتبعثُ رسالةً للشّعوب العربية والإسلامية.. وهذا ما جاء فيها

01 أكتوبر 2024 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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صنعاء/ فلسطين اون لاين

أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذها عمليتين نوعيتين ضدّ أهداف عسكرية للاحتلال "الإسرائيلي" في منطقتي يافا المُحتلة وأم الرشراش "إيلات".

وقالت القوّات المُسلّحة اليمنية في بيان لها " استهدفَ سلاح الجوِّ المسيرّ هدفاً عسكرياً للعدوِّ "الإسرائيليِّ" في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوع "يافا"".

وأضافت "استهدفنا أهدافاً عسكريةً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ إيلات بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد 4"، مشيرةً إلى أنه تم تحقيق الأهداف بنجاح.

وأكدت أنّ العمليتين تأتيان انتصاراً للشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ ودعماً للمقاومتينِ الباسلتينِ الفلسطينيةِ واللبنانيةِ

وحيّت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ كافةَ المجاهدينَ الصامدينَ في فلسطينَ ولبنانَ لدفاعِهم عن الأمةِ وهي تواجهُ العدوانَ "الإسرائيليَّ" الأمريكيَّ ومخططاتِه الهادفةَ إلى إخضاعِ كافةِ البلدانِ والشعوبِ، مؤكدةً وقوفَها العمليَّ إلى جانبِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ حتى دحرِ العدوانِ وإفشالِ مخططاتِه الإجراميةِ ومؤامراتِه التوسعية.

وختمت بيانها برسالة للشعوب العربية والإسلامية، قائلةً "نهيب بكافةِ الشعوبِ العربيةِ والإسلاميةِ إلى الخروجِ من حالةِ الصمتِ والمشاركةِ الفاعلةِ في هذه المعركةِ المصيريةِ ونحنُ في الذكرى الأولى لانطلاقتِها المباركةِ وهي مستمرةٌ بعونِ الله حتى تحقيقِ النصرِ الموعود".

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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