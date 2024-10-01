"بـ"صواريخ تُستخدم للمرّة الأولى".. حزبُ الله يقصفُ مقرّ المُوساد في "تل أبيب" ويواصل استهداف مستوطنات الشّمال

أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء، قصفه عددًا من المواقع العسكرية ومستوطنات شمال فلسطين المُحتلّة، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وقال حزب الله في بيان، "بنداء لبيك يا نصر الله.. أطلقت المقاومة الإسلامية صليات صاروخية من نوع فادي" 4" ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ‏ضواحي "تل أبيب"".‏

وأعلن الحزب عن سلسلة "عمليات خيبر" رداً على مجازر الاحتلال.

واعترفت مصادر عبرية، بإصابة 3 "إسرائيليين" بجروح متوسطة، فيما اندلع حريق وسط "تل أبيب" إثر سقوط شظايا صواريخ أطلقت من لبنان.

وأعلنت المصادر أن 10صواريخ باليستية أُطلقت من لبنان باتجاه "تل أبيب".

وذكرت القناة "الـ12 العبرية أن 50 عملية إطلاق من لبنان حتى الساعة وأخرها استهداف منطقة الوسط ما أدخل ملايين المستوطنين إلى الملاجئ.

وأغلقت شرطة الاحتلال الشارع رقم 6 الواصل بين شمال فلسطين المحتلة وجنوبها أمام حركة المرور عقب سقوط صاروخ في المكان.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، إن "مجاهديه تمكّنوا من استهداف تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية".

وأشار في بلاغ عسكري منفصل، إلى أن مجاهدي المقاومة الإسلامية تمكّنوا عند الساعة 8:05 من يوم الثلاثاء 1-10-2024 من استهداف تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية.

وذكر حزب الله في بلاغ عسكري أنه استهدف عند الساعة 7:40 تحركاً لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

كما أعلن حزب الله، مساء الاثنين، استهدافه مستوطنة “كفر جلعادي” شمالي فلسطين المحتلة، بصاروخ “نور” الذي يستخدمه لأول مرة منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وصاروخ نور المضاد للسفن هو إيراني الصنع، يعمل بالوقود الصلب، وصنعته البحرية الإيرانية في عام 2005، بينما كشف حزب الله عن وجود الصاروخ لديه العام الماضي.

و"نور" صاروخ طوّاف من فئة "كروز" مضادّ للسفن، إيراني الصنع، وهو عبارة عن نسخة معدَّلة من صاروخَي C801 و C802 الصينيَّين.

يُعد صاروخ "نور" من بين أوّل النماذج في الصناعات العسكرية الإيرانية، التي استعرضتها القوّات المسلَّحة الإيرانية منذ عام 1991، ويتراوح مداه بين 40 و170 كيلومترا، وهو بطول 6.38 متر وقطر يبلغ 36 سنتمترا، كما يبلغ وزنه 715 كيلوغراما، منها 165 كيلوغراما للرأس الحربيّ.

ومن جهتها، أكدت وسائل إعلام عبرية أنه جرى إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على مناطق الشمال منذ الصباح.