شهداء وإصابات في قصْف "إسرائيلي" على دمشق

دمشق/ فلسطين أون لاين

ارتقى 3 شهداء وأُصيب 9 آخرين، فجر اليوم الثلاثاء، جرّاء قصف "إسرائيلي" استهدف عدة مناطق في العاصمة السورية دمشق.

ووفقًا لوسائل الإعلام السورية، فقد أسفر العدوان "الإسرائيلي" عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، بينهم المذيعة السورية صفاء أحمد.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدّى لأهداف صهيونية" في محيط العاصمة دمشق.

وأفادت الوكالة بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق، فيما أفادت وسائل إعلام سورية تجدد الانفجارات في دمشق للمرة الرابعة.

ويوم الجمعة الماضية، ارتقى خمسة عسكريين سوريين، جراء غارة شنها طيران الاحتلال "الإسرائيلي" على ريف دمشق.