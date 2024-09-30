"ميدل إيست آي" يكشف.. هذه حقيقة تستُّر "بي بي سي" على جرائم " إسرائيل " في لبنان وغزَّة

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

بعد مرور ما يقرب من عام على أول إبادة جماعية يتم بثها مباشرة على الإنترنت في العالم - والتي بدأت في غزة، وتتوسع بسرعة في الضفة الغربية المحتلة - لا تزال وسائل الإعلام الغربية الراسخة تتجنب استخدام مصطلح "إبادة جماعية" لوصف حملة التدمير التي تشنها "إسرائيل" .

كلما تفاقمت الإبادة الجماعية، وكلما طال أمد الحصار التجويعي الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، أصبح من الصعب إخفاء الأهوال ــ وكلما قل التغطية الإعلامية لأحداث غزة.

إن أسوأ المذنبين كانت هيئة الإذاعة البريطانية، وذلك لأنها الهيئة الوحيدة الممولة من القطاع العام في بريطانيا . وفي نهاية المطاف، من المفترض أن تكون مسؤولة أمام الجمهور البريطاني، الذي يلزمه القانون بدفع رسوم الترخيص.

وهذا هو السبب الذي جعل من السخافة أن نرى وسائل الإعلام المملوكة للمليارديرات تثرثر في الأيام الأخيرة حول "تحيز هيئة الإذاعة البريطانية" ــ ليس ضد الفلسطينيين ، بل ضد إسرائيل. نعم، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح.

إننا نتحدث عن نفس هيئة الإذاعة البريطانية التي نشرت للتو عنواناً جديداً ــ هذه المرة بعد أن أطلق قناص إسرائيلي النار على رأس مواطنة أميركية ــ والتي نجحت بطريقة أو بأخرى، مرة أخرى، في عدم ذكر هوية القاتل. ويجازف أي قارئ عادي باستنتاج أن الجاني كان مسلحاً فلسطينياً من عنوان "ناشط أميركي قُتل بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة".

وبعد كل شيء، فإن الفلسطينيين، وليس "إسرائيل"، هم الذين يمثلهم حماس، وهي جماعة "صنفتها الحكومة البريطانية كمنظمة إرهابية"، كما تستمر هيئة الإذاعة البريطانية في تذكيرنا بذلك.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي يُفترض أنها "معادية لإسرائيل" هي التي سعت الأسبوع الماضي إلى إحباط جهود 15 وكالة إغاثة تُعرف باسم لجنة الطوارئ للكوارث (DEC) لتنظيم حملة كبرى لجمع التبرعات من خلال هيئات البث في البلاد.

لا أحد يتساءل عن السبب الذي يجعل هيئة الإذاعة البريطانية غير راغبة في التدخل. فقد اختارت هيئة الطوارئ في غزة لتكون المستفيد من حملتها الأخيرة للمساعدات.

لقد واجهت اللجنة نفس المشكلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2009، عندما رفضت المؤسسة المشاركة في حملة لجمع التبرعات لصالح غزة بحجة غير عادية مفادها أن القيام بذلك من شأنه أن يعرض قواعدها بشأن "الحياد".

هؤلاء الصحافيون أنفسهم يلقون الرمال في أعيننا باستمرار بمزاعم مضادة لا معنى لها للإيحاء بأن إسرائيل هي الضحية في الواقع، وليس الجاني.

ومن المفترض، في نظر هيئة الإذاعة البريطانية، أن إنقاذ حياة الأطفال الفلسطينيين يكشف عن تحيز لا يظهر في إنقاذ حياة الأطفال الأوكرانيين.

في هجومها عام 2009، قتلت إسرائيل "فقط" نحو 1300 فلسطيني في غزة، وليس عشرات الآلاف ــ أو ربما مئات الآلاف، لا أحد يعرف على وجه التحديد ــ كما فعلت هذه المرة.

ومن المعروف أن السياسي المستقل الراحل توني بين من حزب العمال خالف القواعد وتحدى حظر هيئة الإذاعة البريطانية من خلال قراءة تفاصيل كيفية التبرع بالمال على الهواء مباشرة، على الرغم من احتجاجات مقدم البرنامج.

وكما أشار آنذاك، وهو ما ينطبق بشكل أكثر صدقاً اليوم: "سوف يموت الناس بسبب قرار هيئة الإذاعة البريطانية".

وبحسب مصادر داخل اللجنة وهيئة الإذاعة البريطانية، فإن المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة يشعرون بالرعب ــ كما كانوا في السابق ــ من "رد الفعل العنيف " من جانب إسرائيل وجماعات الضغط القوية التابعة لها في المملكة المتحدة إذا قامت بالترويج لدعوة غزة.

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لموقع ميدل إيست آي إن حملة جمع التبرعات لم تستوف جميع المعايير المعمول بها للنداء الوطني، على الرغم من رأي الخبراء في لجنة الانتخابات المركزية بأنها تستوفي هذه المعايير، لكنه أشار إلى أن إمكانية بث نداء "قيد المراجعة".

والسبب الذي يجعل إسرائيل قادرة على تنفيذ إبادة جماعية، وقادرة الزعماء الغربيين على دعمها بنشاط، هو على وجه التحديد لأن وسائل الإعلام المؤسسية تتراجع باستمرار عن موقفها ــ لصالح "إسرائيل" إلى حد كبير.

ولا يشعر القراء والمشاهدون بأن "إسرائيل" تنفذ جرائم حرب ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن الإبادة الجماعية.

يفضل الصحافيون تصوير الأحداث باعتبارها "أزمة إنسانية" لأن هذا ينزع عن إسرائيل مسؤولية خلق الأزمة. ويركز الصحافيون على الآثار والمعاناة وليس على السبب: إسرائيل.

والأسوأ من ذلك أن هؤلاء الصحفيين أنفسهم يواصلون رمي الرمال في أعيننا بمزاعم مضادة لا معنى لها للإيحاء بأن إسرائيل هي الضحية في الواقع، وليس الجاني.

ولنتأمل هنا على سبيل المثال "الدراسة" الجديدة التي أجراها محام بريطاني مقيم في إسرائيل حول التحيز المزعوم الذي تمارسه هيئة الإذاعة البريطانية ضد إسرائيل. فقد حذرت صحيفة ديلي ميل في نهاية الأسبوع الماضي من أن "هيئة الإذاعة البريطانية أكثر ميلاً إلى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية بأربع عشرة مرة من حماس... وسط دعوات متزايدة إلى التحقيق".

ولكن إذا قرأت النص، فإن المذهل حقا هو أنه خلال الفترة المختارة التي استمرت أربعة أشهر، ربطت هيئة الإذاعة البريطانية إسرائيل بمصطلح "إبادة جماعية" 283 مرة فقط - في إنتاجها الضخم عبر العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية، وموقعها على الإنترنت، والبودكاست، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تخدم أعدادا لا حصر لها من السكان في الداخل والخارج.

ولكن ما لم تذكره صحيفة "ميل" وغيرها من وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة هو حقيقة مفادها أن أياً من هذه الإشارات لم يكن ليشكل افتتاحية لهيئة الإذاعة البريطانية. وحتى الضيوف الفلسطينيين الذين حاولوا استخدام الكلمة في برامجها فسرعان ما يتم إسكاتهم.

وكان العديد من الإشارات إلى تقارير بي بي سي الإخبارية عن قضية رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ، التي تحقق مع إسرائيل بشأن ما وصفته أعلى محكمة في العالم في يناير/كانون الثاني بخطر "معقول" للإبادة الجماعية في غزة.

ومن المؤسف بالنسبة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه لم يكن من الممكن أن تنشر هذه القصة دون ذكر كلمة "إبادة جماعية"، لأنها تكمن في قلب القضية القانونية.

والأمر الذي ينبغي أن يذهلنا أكثر من ذلك بكثير هو أن الإبادة الجماعية النشطة، التي يتواطأ الغرب فيها بشكل كامل، لم تذكرها إمبراطورية بي بي سي الإعلامية العالمية سوى 283 مرة خلال الأشهر الأربعة التي أعقبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

حملة الترهيب

إن الحكم الأولي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل يشكل سياقاً بالغ الأهمية ينبغي أن يكون في مقدمة كل قصة إعلامية عن غزة. وبدلاً من ذلك، عادة ما لا يتم ذكره، أو يتم إخفاؤه في نهاية التقارير، حيث لن يقرأ عنه سوى قِلة من الناس.

ومن المؤسف أن هيئة الإذاعة البريطانية لم تغط قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في يناير/كانون الثاني أمام محكمة العدل الدولية، والتي وجدتها هيئة القضاة "معقولة". ومن ناحية أخرى، بثت هيئة الإذاعة البريطانية مجمل دفاع إسرائيل أمام نفس المحكمة.

والآن، بعد حملة الترهيب الأخيرة التي شنتها وسائل الإعلام المملوكة للمليارديرات، فمن المرجح أن تصبح هيئة الإذاعة البريطانية أقل استعدادا لذكر الإبادة الجماعية ــ وهو الهدف على وجه التحديد.

ولكن ما كان ينبغي أن يكون أكثر ذهولاً لصحيفة "ديلي ميل" وبقية وسائل الإعلام الرسمية هو أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بثت 19 إشارة إلى "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها حماس في نفس الفترة التي استمرت أربعة أشهر.

إن فكرة أن حماس قادرة على ارتكاب "إبادة جماعية" ضد إسرائيل، أو اليهود، منفصلة عن الواقع تماماً مثل الخيال القائل بأنها "قطعت رؤوس الأطفال" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول أو المزاعم، التي لا تزال تفتقر إلى أي دليل، بأنها ارتكبت "عملية اغتصاب جماعي" في ذلك اليوم.

إن حماس، وهي جماعة مسلحة يبلغ تعدادها آلاف المقاتلين، والتي تواجه حاليا في غزة هجوما من أحد أقوى الجيوش في العالم، غير قادرة على ارتكاب "إبادة جماعية" للإسرائيليين.

وهذا بالطبع هو السبب في أن محكمة العدل الدولية لا تحقق مع حماس بتهمة الإبادة الجماعية، ولماذا فقط المدافعون الأكثر تعصبا عن إسرائيل يروجون لأخبار كاذبة مفادها أن حماس ترتكب إبادة جماعية، أو أنه من المعقول أن تحاول القيام بذلك.

لا أحد يأخذ على محمل الجد مزاعم ارتكاب حماس لإبادة جماعية. وكان الدليل على ذلك رد فعل العالم المذهول عندما تمكنت المجموعة من الفرار من معسكر الاعتقال في غزة ليوم واحد فقط في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتسببت في الكثير من الموت والدمار.