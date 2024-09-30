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الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41 ألفًا و615 شهيدًا

30 سبتمبر 2024 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصّحة بغزة، اليوم الإثنين، التّقرير الإحصائي اليومي، لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع لليوم الـ 360 يومًا على التّوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 20 شهيدًا و 108 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,615 شهيدًا و 96,359  إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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