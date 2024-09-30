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الأمم المتحدة: نحو 100 ألف فروا من لبنان باتجاه سوريا

30 سبتمبر 2024 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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نزوح اللبنانيين بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين، إن نحو 100 ألف فروا من لبنان باتجاه سوريا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

وكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عبر منصة «إكس»: "عدد الأشخاص الذين عبروا إلى سوريا من لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية بلغ مئة ألف، من لبنانيين وسوريين"، مضيفا "التدفق متواصل".

ومنذ الاثنين الماضي، كثّفت دولة الاحتلال وتيرة عدوانها على مناطق مختلفة من لبنان في تصعيد غير مسبوق منذ بدء تبادل إطلاق النار بين الطرفين غداة اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية قلب بيروت بعد أن ارتكبت في الساعات الماضية مجازر جديدة بحق المدنيين في جنوبي لبنان وفي البقاع، في حين تشير التصريحات الإسرائيلية إلى اجتياح بري محتمل بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقادة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الأمم المتحدة #لبنان #سوريا #العدوان على لبنان

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