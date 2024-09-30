في يومها الـ 360.. الاحتلال يقصفُ مدرسةً في بيت لاهيا ويستهدفُ مواطنين في المحافظة الوسْطى وخانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

دخلتْ حرب "الإبادة الجماعيّة" التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 360 على التوالي، وسط ارتكاب مجازر مروعة بدعم أمريكي مفتوح وفاضح، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى الذين حُرموا من الحصول على حقّهم في العناية الطّبية نتيجة فرض الاحتلال حصارًا خانقًا ومنعه إدخال االمعدات الطبية والأدوية اللازمة بالإضافة إلى إغلاق معبر رفح وحرمان المرضى والجرحى ذوي الحالات الطارئة من الخروج للعلاج.

وأعلنت وزارة الصّحة في أحدث حصيلة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزّة إلى 41 ألفًا و595 شهيدًا، و96 ألفًا و251 مصابًا.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال مدرسة أبو جعفر التي تؤوي نازحين بحي السلاطين غرب بيت لاهيا.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد رياض الصالحين في مخيم جباليا.

كما أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء شهيد وإصابة 20 آخرين بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "سمور" في جباليا النزلة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف حي الصبرة في مدينة غزة

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال خيمة للنازحين في شارع البركة في دير البلح.

وأطلقت آليات الاحتلال وطائرات "كواد كابتر" النار بكثافة تجاه منازل المواطنين شمال وغرب مخيم النصيرات.

في خان يونس، ارتقى 3 شهداء وأصيب مواطنان، جراء قصف مسيرة الاحتلال سيارة مدنية قرب مدينة حمد السكنية شمال غربي مدينة خان يونس، فيما أُصيب عدد من المواطنين في غارة نفذها طيران الاحتلال الحربي على منطقة كوارع شرق المدينة.