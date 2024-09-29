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بالفيديو "حفرةٌ ضخمة ومبانٍ سوّيتْ بالأرض" مشاهدٌ صادمة من موقع اغتيال الشّهيد حسن نصر الله في الضّاحية الجنوبية

29 سبتمبر 2024 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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بيروت/ فلسطين أون لاين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد،  لقطات مصوَّرة آثار الضربات "الإسرائيلية" التي استهدفت الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، أول أمس الجمعة.

وأظهرت المشاهد حفرة ضخمة بعمق كبير وسط عدد من المباني السكنية المدمّرة بالكامل والتي سُوّيت بالأرض، فيما لا يزال الدخان يتصاعد من أنقاض المباني.

وحسبما أظهرته تلك المشاهد، فإن الحفرة التي خلفتها الغارة عميقة جدا مما يعكس قوة المتفجرات المستخدمة وقدراتها الخارقة للتحصينات.

ونقلت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" عن مسؤولين قولهم، إن الطائرات ألقت 85 قنبلة على الضاحية الجنوبية لتنفيذ عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وقالت مصادر "إسرائيلية" إن القنابل الملقاة والتي غالبا أمريكية الصنع، هي خارقة للتحصينات، تزن طنًا من المتفجرات.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المعلومات التي استخدمتها القوات الجوية جاءت من شعبة الاستخبارات العسكرية، ولا سيما الوحدة 8200.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اغتيال حسن نصر الله

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