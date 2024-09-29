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المئات يحتجون في قبرص ضد مشاركة "القواعد البريطانية" في حرب غزة

29 سبتمبر 2024 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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صورة من الأرشيف
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

تجمع مئات المتظاهرين اليوم الأحد أمام قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص للاحتجاج على مشاركة القواعد العسكرية البريطانية في الحرب الإسرائيلية على غزة

ورفع المتظاهرون شعارات مثل "الخروج، الخروج، الخروج، القواعد البريطانية خارجاً" و"الحرية في فلسطين".

تم تنظيم التظاهرة من قبل مجلس السلام القبرصي، الذي يرى أن القواعد البريطانية تعمل ضد إرادة الشعب القبرصي. وأوضح بيتر يوسيف، عضو المجلس، أن هذه القضية تتعلق بالاستقلال والسيادة لقبرص، مشيراً إلى الأنشطة العسكرية التي تتم حول أكروتيري، والتي قد تجعل قبرص هدفًا للصراع في حال تم التحضير لحروب أوسع.

وأضاف هاريس كارامانو، ممثل لأحد الأحزاب المحلية، أن الطائرات البريطانية تقوم بجمع المعلومات لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأن مئات الأطنان من القنابل قد مرت عبر القواعد لدعم تدمير القطاع الفلسطيني

ودعا المتظاهرون الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليديس، إلى اتخاذ موقف ووقف استخدام الأراضي القبرصية في العمليات العسكرية التي تؤدي إلى قتل المدنيين

وتأتي هذه التظاهرة بعد احتجاجات سابقة، بما في ذلك احتجاج كبير في يناير وآخر ضد الوجود العسكري الأمريكي في ليماسول.

#الحرب على غزة #قبرص #الاحتلال الإسرائيلي

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