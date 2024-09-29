"تمهيدًا لبناء جدار فاصل".. الاحتلال يجرف أراضي فلسطينيَّةً وسط الضَّفَّة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بتجريف أراض في قرية سنجل شمال شرق رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراض تمهيدًا لبناء جدار على امتداد القرية مع شارع 60.

وسبق أن سلمت السلطات الإسرائيلية بلدية سنجل، أمرًا عسكريًا بمصادرة 15 دونمًا من أراضي البلدة، تمهيدًا لإقامة جدار عازل يمتد لمئات الأمتار على طول الشارع، بحسب الشهود.

يشار إلى أن بناء الجدار سيعزل سنجل عن الشارع الرئيس، ويحرم المواطنين من الوصول لأراضيهم خلف الجدار التي تقدر مساحتها بأكثر من 8000 دونم.

وسيقيد الجدار حركة المواطنين في سنجل، ويجبرهم على استخدام طرق بديلة طويلة للوصول إلى الشارع الرئيسي.

وتفيد معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، باستيلاء الجيش الإسرائيلي بأوامر عسكرية على نحو 27 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري، تحت مسميات مختلفة، بينها إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك، وأوامر وضع يد.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900، وفق مصادر رسمية فلسطينية.