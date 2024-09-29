المقاومة الاسلامية في العراق تعلن قصف هدفًا حيويًا في "إيلات" وتتوعد "إسرائيل"

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، فجر اليوم الأحد، عن استهداف هدف حيوي في إيلات جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان صحافي، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا فجر اليوم الأحد 29-9-2024 هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ايلات” بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وأشار البيان، إلى أن العملية "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

ويأتي الهجوم بعد يوم من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة إسرائيلية مساء الجمعة الماضي أسفرت أيضا عن مقتل قيادات بارزة في الحزب وقائد في الحرس الثوري الإيراني.

وتضمّ "المقاومة الإسلامية في العراق" فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدفة بعقوبات أميركية.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيّرات خارج مجالها الجوي.