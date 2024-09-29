مواجهات واعتقالات بالضَّفَّة.. إصابات باشتباكات مسلَّحة أثناء اقتحام الاحتلال في طوباس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق ومداهمات وتفتيش للمنازل وتنكيل بالفلسطينيين.

وفي غضون ذلك، دارت اشتباكات قرب بلدة طوباس، ما أوقع إصابات بصفوف الفلسطينيين.

واندلعت اشتباكات مساحة بين مقاومين وقوات جيش الاحتلال خلال اقتحامها قرية عقابا في طوباس شمال الضفة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة سعير قضاء الخليل فجر اليوم، واعتقلت كلا من يزن زياد جبارين، وماجد جرادات، وخليل موسى الفروخ.

واعتقل جيش الاحتلال 5 فلسطينيين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وهم الشابة زوجه نادي رضوان، والمحامي أحمد شبيطه، وجواد حسني جوهر حسين، ونمر حسين ووديع شبيطه.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشابة عبير بعارة الحكيم من شارع المريج بعد مداهمة منزلها، وعزت التمام من شارع الرازي، وبلال البشتاوي في شارع عادل زعيتر.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد قضاء رام الله واعتقلت الشابين رمزي حامد، ومحمد عبد الحميد حامد، بعد العبث بمحتويات منزليهما، كما واعتقلت الشاب خالد أحمد قعد من منزله في بلدة أبو قش شمال رام الله.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة أبو عبيد بعد اقتحام عرابة ومداهمة منزل ذويه، والشاب منذر عيسى عريدي من عرابة أثناء تواجده بمنزل شقيقته في يعبد.

واندلعت في ساعات الصباح الباكر، اشتباكات مساحة بين مقاومين وقوات من جيش الاحتلال خلال اقتحامها قرية عقابا في طوباس شمال الضفة.

واقتحمت قوة خاصة إسرائيلية قرية عقابا في طوباس ودفع جيش الاحتلال بعدها بتعزيزات إلى المنطقة، وسط اشتباكات مسلحة أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأشار مصادر طبية إلى إصابة شابين أحدهما على سطح المنزل المحاصر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من نقل إصابة بعدة رصاصات في أنحاء الجسم بعد تقديم الإسعاف، وجرى اختطاف الإصابة من قبل الجيش في بلدة عقابا.

كما وورد الهلال بلاغ عن إصابة على سطح منزل، وقوات الاحتلال تمنع الطواقم من الوصول إليه.

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة طوباس أن مقاتلوها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة في محيط مدينة طوباس، ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص، على ما ورد في البيان.

ودفع جيش الاحتلال بجرافة عسكرية إلى المنزل المحاصر في قرية عقابا.