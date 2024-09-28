"وابلًا من الرصاص والعبوات الناسفة".. مقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

دارت اشتباكات مسلحة، مساء اليوم السبت، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واقتحم عدد من آليات الاحتلال مخيم بلاطة عبر شارع القدس، وتواجدت في إحدى حارات المخيم.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال وأطلقوا باتجاهها وابلا من الرصاص، كما سُمع دوي عدد من الانفجارات الناتجة عن استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع.

من جهتها، صرحت "سرايا القدس- كتيبة بلاطة"، بأن مجاهديها يتصدون لقوات الاحتلال بالرصاص من عدة محاور في مخيم بلاطة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن "طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات بالغاز السام المسيل للدموع، بينها إصابة لطفلة رضيعة بعمر الشهرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى".

ونقلًا عن مصادر محلية وشهود العيان، أن أصوات انفجارات وإطلاق نار سُمعت في أزقة مخيم بلاطة، تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

ونوهت المصادر إلى إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال "الحي"، داخل مخيم بلاطة. مؤكدة أن جيش الاحتلال يتمركز في حارة الحشاشين.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023، وسع جيش الاحتلال عملياته في الضفة، فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أدى إلى استشهاد 718 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900، وفق إحصاءات رسمية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 358 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و586 شهيدا، وإصابة أكثر من 96 ألفا و210 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

يتزامن ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على لبنان، منذ الاثنين الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 1640 شخصا من بينهم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وعدد من قيادات الحزب، وإصابة 8408 آخرين.