القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي أثناء وصول نتنياهو

صنعاء/ فلسطين أون لاين:

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهداف مطار "بن غوريون" بـ "تل أبيب" المحتلة، تزامنًا مع عودة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قادمًا من نيويورك، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على جرائمِ العدوِّ في غزةَ ولبنانَ.

وقالت القوات المسلحة، في بيانٍ صحافي، "أطلقتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لمطارٍ يافا المسمى إسرائيلياً "بن غوريون" وذلك أثناءَ وصولِ المجرمِ بنيامينَ نتنياهو".

وأوضح البيان، أن العملية نُفذتِ بصاروخٍ باليستيٍّ نوع فلسطين2.

وأكد البيان، إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ومعها كلُّ شرفاءِ وأحرارِ الأمةِ مستمرةٌ في الردِّ على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ ولن تترددَ في رفعِ مستوى التصعيدِ استجابةً لمتطلباتِ المرحلةِ ومشاركةً في الدفاعِ عن غزةَ وعن لبنان.

وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بعدَ وقفِ العدوانِ على غزةَ وكذلك على لبنان.