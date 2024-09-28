بـ "حماية من قوات الاحتلال".. مستوطنون يعتدون على راعي أغنام قرب سلفيت

الضفة الغربية

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، بحماية من قوات الاحتلال، على راعي أغنام فلسطيني، شمال بلدة دير استيا، شمال غربي مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية، وهددوه بالسلاح، أثناء رعيه للأغنام.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان، بأن 4 مستوطنين مسلحين هاجموا المواطن غسان سلمان، أثناء رعيه أغنامه في أرض رعوية بمنطقة الظهور قرب دير استيا.

ونوه الناشط سلمان في تصريحات صحفية، إلى أن المستوطنين اعتدوا على المزارع الشاب "غسان" بالضرب، ورش غاز الفلفل في عينيه.

وحاول المستوطنون سرقة الأغنام من المزارع الفلسطيني، وهددوه بالسلاح لمغادرة الأرض الرعوية.

من جانبه، صرح رئيس بلدية دير استيا، فراس ذياب، بأن عائلة سلمان، والتي تعمل في تربية المواشي منذ سنوات، تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين من البؤرة التي أقاموها في منطقة الظهور قبل أشهر.

ونوه "ذياب" في بيان صحفي مقتضب إلى أن هجمات واعتداءات المستوطنين "تكررت، خاصة في الأيام الأخيرة على رعاة الأغنام في محافظة سلفيت".

وخلال أغسطس/ آب المنصرم، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 1228 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتراوحت تلك الاعتداءات بين إعدامات ميدانية وهجمات مسلحة على قرى فلسطينية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات ونصب حواجز عسكرية.