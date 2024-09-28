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"بعد يومين من اعتقاله مصابًا".. استشهاد أسير فلسطينيّ تحت الشَّبح والتَّعذيب في سجون الاحتلال

28 سبتمبر 2024 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
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"بعد يومين من اعتقاله مصابًا".. استشهاد أسير فلسطينيّ تحت الشَّبح والتَّعذيب في سجون الاحتلال
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن نادي الأسير الفلسطيي، استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بعد يومين من اعتقاله مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي، من منزله بمخيم العين في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحافي، أن الارتباط الفلسطيني أبلغ عائلة المعتقل وليد أحمد خليفة (30 عامًا)، من مخيم العين للاجئين بنابلس، باستشهاده.

ونقل النادي عن عائلة خليفة، قولها، إن "جيش الاحتلال أخرج وليد من المنزل وهو مصاب، حيث جرى نقله بواسطة نقالة خاصة لنقل الجرحى، وكان وليد يصرخ وينادي على عائلته، لحظة اعتقاله".

واعتبر النادي أن ما جرى "عملية إعدام، حيث كان خليفة في وعيه لحظة إصابته واعتقاله".

وبيّن أن خليفة، "أب لأربعة أطفال، أحدهم يبلغ من العمر شهرا".

وحمل النادي "المسؤولية الكاملة للاحتلال عن استشهاد المعتقل وليد خليفة، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم والمطلوب".

وباستشهاد المعتقل خليفة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 25، بينما بلغ عدد الشهداء من الأسرى منذ عام 1967 إلى 262.

ويتجاوز عدد الأسرى في سجون إسرائيل 9 آلاف و900، بما لا يشمل معتقلي غزة كافة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وفق نادي الأسير.

#الأسرى #الاحتلال #سجون الاحتلال

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