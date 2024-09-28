جيش الاحتلال يستدعي 3 كتائب احتياط إلى الضفة

كشفت وسائل اعلام عبرية، عن استدعاء جيش الاحتلال لـ 3 كتائب احتياط للقيام بمهام "عملياتية وتعزيز الدفاع" في منطقة الضفة الغربية.

وذكرت أن ذلك يأتي بعد تقييم للوضع الأمني أجرته قيادة منطقة المركز في "الجيش"، وفي ظل تصعيد الاحتلال عدوانه في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.

وشهدت عدة مناطق، فجر اليوم السبت، مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، فيما جاء القرار قبل فترة أعياد يهودية غالباً ما يزيد خلالها التوتر في القدس والضفة الغربية، حيث يتصاعد العنف تزامناً مع حرب (إسرائيل) الجارية على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين