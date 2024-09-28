"تخلّلها اشتباكات مُسلّحة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات بالضّفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخلّلها اشتباكات عنيفة.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مُسلّحة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم بلاطة شرقي المدينة.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوبي المدينة، واعتقلت 5 مواطنين، وهم: محمود علاونة ومحمد فايز بداد والطفل معتز خليلية وعمه محمد خليلية وأبو سامر العيد.

في أريحا، اقتحم الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا، ونكل جنوده بشبان قرب بلدة العوجا شمالًا، فيما جابت آليات الاحتلال شوارع وأحياء البلدة.

في قلقيلية، أطلقت قوات الاحتلال النيران بشكل متواصل عقب اقتحامها بلدة عزون شرقي المدينة.