"القصفُ على لبنان".. الاحتلال يشنُّ أكثر من 30 غارةً على الضّاحية الجنوبية

بيروت/ فلسطين أون لاين

شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم السبت، موجات كثيفة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية، بعد ساعات من الهجوم العنيف الذي شنته مساء أمس.

وأفادت وسائل الإعلام اللبنلني، بأن الطيران الحربي شنّ أكثر من 30 غارة على الضاحية الجنوبية. واستهدفت الغارات المتتالية مباني في مناطق الكفاءات والشويفات والحدث والليلكي في الضاحية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن 37 مركزًا صحيًا من أصل 317 في لبنان خرج عن الخدمة بعد هجمات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت في 23 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان، إلى أكثر من 700، عدا عن مئات الجرحى، إثر القصف الإسرائيلي العشوائي الذي طال مناطق متفرقة بخاصة في الجنوب اللبناني.

وأمس الجمعة، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت هي الأعنف منذ بدء التصعيد بين حزب الله و"إسرائيل" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وشوهدت سحب من الدخان تغطّي سماء الضاحية الجنوبية حيث استهدفت غارات الاحتلال عددًا من المباني السكنية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الجمعة، ارتقاء 2 وإصابة 76 في حصيلة أولية نتيجة العدوان الإسرائيلي على حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية.

ولليوم السادس على التوالي، يصعّد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" غاراته على قرى وبلدات ومناطق متفرقة من لبنان في حملة دموية، أدت إلى ارتقاء أكثر من 701 شهيد، وجرح 2173 آخرين، وسط موجة نزوح كبيرة إلى مناطق في عمق البلاد وإلى الأراضي السورية.

