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آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 358

28 سبتمبر 2024 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزّة يومها الـ 358 على التوالي، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ المواطنين، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماصية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره للمنازل فوق رؤوس ساكنيها ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 4 شهداء في قصف مدفعي استهدف مناطق غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وهم محمد سلامة أبو دباغ، وفلاح سلامة أبو دباغ ،وزكريا محمد أبو دباغ ، وحمزة محمد أبو دباغ.

وأعلن الدفاع المدني، ارتقاء شهيدين إلى جانب عدد من الإصابات نتيجة قصف الاحتلال منزلًا مأهولًا بالسكان يعود لعائلة "حرب" في بلوك C بالنصيرات.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في بلدة المغراقة.

في رفح، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا في بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح.

 

في مدينة غزة وشمال القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بينما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لحي الصبرة.

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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