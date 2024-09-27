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كيف حدث الانفجار؟ اللِّواء الدُّويري يعلّق على الغارات "الإسرائيليَّة" الأخيرة على الضَّاحية الجنوبيَّة ببيروت

27 سبتمبر 2024 . الساعة 22:16 بتوقيت القدس
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كيف حدث الانفجار؟ اللِّواء الدُّويري يعلّق على الغارات "الإسرائيليَّة" الأخيرة على الضَّاحية الجنوبيَّة ببيروت
وكالات/ فلسطين أون لاين

أكد  الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء المتقاعد فايز الدويري أن الغارة الأخيرة على الضاحية الجنوبية ببيروت تختلف عن سابقتها من حيث حجم الدمار والقوة المستخدمة، حيث أشار إلى أن جيش الاحتلال استخدم قنابل زنتها ألفي رطل، وهي قنابل فراغية مصممة لاختراق التحصينات وتدمير المباني بشكل كامل.

وأوضح أن هذه القنابل تُحدث موجتين من الانفجارات: الأولى نتيجة الضغط السلبي، والثانية تضاغطية، مما يؤدي إلى تدمير شامل للبنية التحتية.

واستطرد الدويري في شرح الأبعاد الفنية للقنابل المستخدمة، مؤكداً أن الفيوزات المتأخرة التي تستعمل في هذه القنابل تسمح لها باختراق الطبقات الأرضية قبل الانفجار، مما يزيد من قدرتها التدميرية ويضمن تدمير الأنفاق أو التحصينات.

وشرح الخبير العسكري آلية عمل هذه القنابل، موضحًا أنها تحتوي على مواد صلبة تتحول إلى رذاذ ملتهب عند الانفجار، مما يؤدي إلى امتصاص الأكسجين وإحداث انفجار أولي من خلال الضغط السلبي، يتبعه الضغط الإيجابي.

وتحدث الدويري عن الأبعاد الرمزية لهذه الغارة، في ظل ما أعلن عن مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عملية اغتيال حسن نصر الله قبل سفره إلى نيويورك، وهو ما يعكس تصعيداً ممنهجاً تجاه حزب الله.

وتوقع الخبير الإستراتيجي أن تصعيداً أوسع قد يكون في الأفق، بغض النظر عن مصير نصر الله.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين على قيد الحياة، دون تقديم تفاصيل حول حالته الصحية.

 

 

#بيروت

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