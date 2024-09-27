فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كيف تمارس المقاومة "حرب العصابات" مع الجيش الإسرائيلي؟

كيف حدث الانفجار؟ اللِّواء الدُّويري يعلّق على الغارات "الإسرائيليَّة" الأخيرة على الضَّاحية الجنوبيَّة ببيروت

حماس تدين بأشد العبارات "العدوان الإرهابي" على الضاحية الجنوبية في بيروت

نقابات عمالية تتهم "إسرائيل" بانتهاك "قانون العمل الدولي" لعدم دفع مرتبات العمال الفلسطينيين

أوزيل يدعم غزة ولبنان برسالة مؤثرة

لاستخدامه كلمة "انتفاضة".. ناشط يمثل أمام القضاء الفرنسيِّ

قنابل تزن 2000 رطل .. غارات إسرائيلية "عنيفة وغير مسبوقة" على ضاحية بيروت الجنوبية

"وسط تصفيق حارّ".. لقطات تظهر مغادرة "وفودَّ دبلوماسيَّةً" لقاعة الأمم المتَّحدة مع بدء خطاب نتنياهو

"مجرم الحرب لا زال يواصل استخفافه ويردِّد ذات الأكاذيب".. حماس تعقُّب على كلمة "نتنياهو" أمام الأمم المتَّحدة

"ملحمة الطُّوافان في يومها الـ 357".. القسَّام توقَّع قتلى جنود في تدمير آليَّة هندسيَّة للاحتلال بخانيونس

"نجدّد تضامننا المطلق مع الشعب اللبناني"..

حماس تدين بأشد العبارات "العدوان الإرهابي" على الضاحية الجنوبية في بيروت

27 سبتمبر 2024 . الساعة 22:07 بتوقيت القدس
...
تصريح.webp
غزة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان والتصعيد الصهيوني الوحشي المتواصل ضدَّ الشعب اللبناني الشقيق، عبر الغارات الهمجية، التي كان آخرها غارة صهيونية استهدفت مبانيَ سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وادعاء الاحتلال استهداف سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، مساء اليوم الجمعة، إن الإرهاب الصهيوني المتصاعد ضدَّ الشعب اللبناني الشقيق بسبب إسناده للشعب الفلسطيني ووقوفه ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة، والدماء التي تسيل بفعل هذا الإجرام الصهيوني في كلّ من فلسطين ولبنان، يتطلّب من أمتنا العربية والإسلامية مغادرة مربع الصمت، والتحرّك بكل الوسائل وفي كل المحافل الدولية، رفضاً للانحياز والدعم الأمريكي لهذا العدوان الغاشم، وانتصاراً لقيم النخوة والشهامة في الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد مخططات الاحتلال الصهيوني العدوانية.

وأضافت، "نجدّد تضامننا المطلق مع الشعب اللبناني الشقيق والإخوة في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان، نشاركهم الألم والأمل بالنصر على هذا العدو الصيهونازي، ونثمّن ونشيد بتضحياتهم و صمودهم في ملحمة الحساب المفتوح إسناداً لشعبنا ومقاومتنا، ورداً ودفاعاً عن الشعب اللبناني الشقيق".

وأكدت حماس، أنَ الاحتلالَ وقادتَه النازيين يتوهَّمون حالمين؛ أنَّهم بممارستهم أبشع المجازر ضدَّ الشعبين الفلسطيني واللبناني، أو باستهدافهم قادة المقاومة ورجالاتها، سيحقّقون أهدافهم الخبيثة، أو سيحرزون نصراً موهوماً يقضي على جذوة المقاومة وقوّتها واستمرارها، وعلى الحاضنة الشعبية الداعمة والمؤيّدة لها.

#حماس #لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة