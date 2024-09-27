"الأمن الإسرائيليِّ" يصدر تحذيرًا "شديد اللَّهجة" للمستوطنين مع اقتراب ذكرى الـ 7 أكتوبر

وكالات/ فلسطين أون لاين

أصدرت الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال، توجيهات جديدة، للجبهة الداخلية تحذرهم فيها من السفر إلى 15 دولةً، على خلفية احتمال تعرضهم لهجمات أو "أحداثٍ خطيرة"، تزامنًا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لـ "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي التفاصيل، ذكرت تقارير عبرية، أن جهاز الأمن القومي التابع للاحتلال (NSH) أصدر تحذيرًا شديدًا للإسرائيليين من السفر إلى 15 دولة خلال الفترة الراهنة وحتى إشعار آخر.

وتضم القائمة 15 دولة "تشكل زيارتها خطورة خاصة على الإسرائيليين" ومن بينها مصر والعراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية، والأردن وإيران وتركيا.بحسب وسائل الإعلام العبرية.

كما لفتت إلى أن التحذيرات خصصت التشديد على أن هناك خطرا كبيرًا لأي إسرائيلي إذا فكر في السفر إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

كما حذرت جمعية المساعدة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، من نشر أي مواطن إسرائيلي لأي معلومة تشير إلى أنه كان أو ما يزال يخدم في الجيش أو تشير إلى الانتماء إلى قوات الأمن الإسرائيلية خلال سفره للخارج.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذا التحذير يأتي على خلفية احتمال تعرض الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم لهجمات.

ويشير قانون المساعدة العسكرية إلى عدد من الحوادث الخطيرة التي وقعت في العام الماضي، بما في ذلك مقتل أربعة إسرائيليين في مصر، والهجوم في داغستان، وحوادث إطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية على أهداف إسرائيلية ويهودية في العديد من البلدان، زيادة المخاطر أدى إلى الحاجة إلى زيادة اليقظة من جانب المسافرين الإسرائيليين.