"انتصارًا لدماء غزّة ولبنان".. القوّات اليمنية تقصفُ يافا المحتلة بصاروخ "فلسطين2"

نفذتْ القواتُ المسلحةُ اليمنية، عمليةً عسكريةً استهدفتْ من خلالِها هدفاً عسكرياً تابعاً للعدوِّ "الإسرائيلي" في منطقةِ يافا المحتلة "تل أبيب"، بصاروخٍ باليستيٍّ نوع "فلسطين2".

واستهدفتْ القوّات اليمنية، هدفاً حيوياً في منطقةِ "عسقلان" المحتلةِ بطائرةٍ مسيرةٍ نوع "يافا"، وقد حققتِ العمليتان أهدافَهما بنجاح.

وأكدت أنها سوفَ تنفذُ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ انتصاراً لدماءِ إخوانِنا في فلسطينَ وانتصاراً لدماءِ إخوانِنا في لبنانَ.

وأوضحت أنها لن تتوقفَ عن عملياتِ الإسناد العسكريِّ خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوانُ الإسرائيليُّ على غزةَ وكذلك على لبنانَ.

واعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، بإصابة أكثر من 17 مستوطنًا إثر الصاروخ اليمني الذي وصل "تل أبيب"، ليلة الخميس/ الجمعة.

وأعلن الاحتلال عن رصده صاروخ أطلق من اليمن، عقب إطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة بين ما يسمى "تل أبيب" وشمال فلسطيني المحتلة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن أكثر من 17 مستوطنًا أُصيب بسبب الصاروخ اليمني، وبعض الإصابات متوسطة.

