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88 شهيدًا في يوم واحد.. الاحتلال يُواصل قصْفه على مناطق متفرّقة في لبنان

27 سبتمبر 2024 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
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بيروت/ فلسطين أون لاين

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إنها أحصت 88 شهيدًا و153 مصابًا في غارات الاحتلال على البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وشنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، عشرات الغارات الجوية المتتالية على الجنوب والبقاع وجبل لبنان شملت منطقة الكحالة، كما قصفت مدينة بعلبك وعدة بلدات في المنطقة، وبلدات أخرى في قضاء زحلة والبقاع الغربي، شرقي لبنان.

كما استهدفت عشرات البلدات في أقضية صيدا وصور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا وجزين جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانبة، إن 5 شهداء ارتقوا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في بلدة الطيري، كما ارتقى 9 شهداء آخرين من عائلة واحدة جراء غارة شنها الاحتلال على منزلهم في بلدة شبعا جنوب لبنان.

وقال وزير الصحة اللبناني، إن أكثر من 40 عاملًا في مجال الرعاية الصحية ارتقوا ا في هجمات الاحتلال هذا الأسبوع.

وأوضح أن سيارات الإسعاف تتعرض لاستهداف مباشر، مؤكدا أنها يجب أن تتمتع بالحماية بموجب القانون.

يتبع..

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