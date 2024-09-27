آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 357 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 357 على التّوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة، مُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وسط مجازر مروّعة ومذابح انتهكت بوحشيتها كافة القوانين والمواثيق الدّولية.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و534 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و092 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التّطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزّة، ما أدّى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

في خانيونس، قصفت مدفعية الاحتلال منازل وأراضي المواطنين في حي العمور شرقي بلدة الفخاري جنوب شرقي خان يونس.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى

في مدينة غزة، قالت طواقم الدفاع المدني، إنها تمكنت من انتشال شهيدين وإصابتين إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو شنب في شارع حميد غربي مدينة غزة

واستهدفت زوارق الاحتلال ساحل بحر مدينة غزة، كما شن الطيران الحربي غارة على المناطق الغربية الجنوبية لمدينة غزة