فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اليمن يقصفُ "تل أبيب" وصفارات الإنذار تدوّي في مناطق واسعة

آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 357 تواليًا

88 شهيدًا في يوم واحد.. الاحتلال يُواصل قصْفه على مناطق متفرّقة في لبنان

المقاومة الإسلاميّة في العراق تقصفُ هدفًا "إسرائيليًا" بالجولان المُحتل

حمدان: الاحتلال لم يعد قادرًا على حسم المعارك ومخطَّط تصفية القضيَّة فشل

الأورومتوسطي يوثق استهداف "إسرائيل" قطاع الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة في لبنان

جبهات إسناد المقاومة للغزَّة.. تأثير كبير على الاحتلال ونتائج استراتيجيَّة

"بشكل لائق بكرامتهم".. غزَّة تواري ثرى 88 جثمانًا لشهداء مجهولي الهويَّة في "مقابر جماعيَّة"

"تناثرت جثامين الشُّهداء واختلطت بالخبز".. الاحتلال يرتكب مجزرةً "مروِّعةً" بقصف مدرسة للنَّازحين شماليَّ غزَّة

"حزب اللَّه" يعرض مشاهد من استهدافه مقرَّ "الشِّييطت 13" شماليَّ فلسطين المحتلَّة

آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 357 تواليًا

27 سبتمبر 2024 . الساعة 08:03 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 357 على التّوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة، مُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وسط مجازر مروّعة ومذابح انتهكت بوحشيتها كافة القوانين والمواثيق الدّولية.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و534 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و092 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التّطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزّة، ما أدّى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

في خانيونس، قصفت مدفعية الاحتلال منازل وأراضي المواطنين في حي العمور شرقي بلدة الفخاري جنوب شرقي خان يونس.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى

في مدينة غزة، قالت طواقم الدفاع المدني، إنها تمكنت من انتشال شهيدين وإصابتين إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو شنب في شارع حميد غربي مدينة غزة

واستهدفت زوارق الاحتلال ساحل بحر مدينة غزة، كما شن الطيران الحربي غارة على المناطق الغربية الجنوبية لمدينة غزة

 

 

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة