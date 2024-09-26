حمدان: الاحتلال لم يعد قادرًا على حسم المعارك ومخطَّط تصفية القضيَّة فشل

غزة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أنّ "جيش" الاحتلال لم يعد قادراً على حسم المعارك لذلك يسعى قادة الاحتلال إلى القتال حتى تحقيق مكسب سياسي.

وأضاف حمدان، في حوار مع قناة "الميادين"، أن استهداف القادة العسكريين للمقاومة يهدف إلى التأثير في الميدان لكن الاحتلال مخطئ لأن هذا لا يضعف المقاومة

وأكد، أن المقاومة في مسيرتها المئات من الشهداء والقادة وهي تزداد قوة وهذه التضحيات تعزز موقفها

وأشار القيادي حمدان، إلى أن مخطط تصفية القضية الفلسطينية فشل ونحن لسنا بحاجة لبيانات تدعو إلى بناء دولة عبر التفاوض.

وأضاف، "إذا كان بايدن جاداً في إنهاء العدوان يكفي أن يوقف دعم "إسرائيل" بالسلاح ويوقف حماية نتنياهو في مجلس الأمن".

وأردف: "للمرة الأولى يسجل في تاريخ القضية الفلسطينية هذا الصمود في وجه العدوان بهذه القوة والشراسة".

وأوضح حمدان، أن لهذه المعركة عنوانها هو إنهاء الاحتلال وليس تحسين شروط التفاوض، مشددًا على أن المقاومة ستكون على قدر المسؤولية في تحقيق آمال شعبها ونؤكد حرصنا على إنهاء العدوان.