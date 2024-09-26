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"حزب اللَّه" يعرض مشاهد من استهدافه مقرَّ "الشِّييطت 13" شماليَّ فلسطين المحتلَّة

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بالفيديو "حزب اللَّه" يعرض مشاهد من استهدافه مقرَّ "الشِّييطت 13" شماليَّ فلسطين المحتلَّة

26 سبتمبر 2024 . الساعة 19:00 بتوقيت القدس
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"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه مقر "الشييطت 13" شمالي فلسطين المحتلة (فيديو)
وكالات/ فلسطين أون لاين

قال حزب الله اللبناني الخميس، إنه تصدى لطائرتين حربيتين إسرائيليتين قادمتين من البحر باتجاه بلدة عدلون جنوبي لبنان، وأجبرهما على مغادرة أجواء لبنان.

وبالتزامن قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه نحو 40 صاروخاً أطلقوا من جنوب لبنان في القصف الأخير الذي استهدف منطقتي صفد وميرون شمال فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق، عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه في وقت سابق، مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت شمالي إسرائيل عبر سرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت شمال فلسطين المحتلة عبر سرب من المسيّرات الانقضاضيّة".

كما قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الخميس، مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة ‏"زوفولون" شمال مدينة حيفا، بِصليات من الصواريخ.‏

وفي بيانٍ آخر، أعلن حزب الله استهداف مستعمرة "كريات موتسكين" ‏بِصليات من الصواريخ.

وجاءت عمليات المقاومة دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

وأطلقت المقاومة اليوم، نحو 30 صاروخاً خلال رشقة واحدة، من لبنان نحو عكا وخليج حيفا. وطلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المستوطنين في بلدات الشمال والجولان البقاء قرب الأماكن المحصنة.

وأحصى الإعلام الإسرائيلي نحو 10 عمليات اعتراض في عكا بعد إطلاق نيران من لبنان، ودوّت صفارات الإنذار في عكا والمنطقة الصناعية وفي محيطها وفي الجليل الأعلى والغربي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الاثنين الماضي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن أكثر من 600 شهيد، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف الجرحى، وأكثر من 70 ألف نازح.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في "إسرائيل"، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، بحسب مراقبين.

 

 

 

 

#حزب الله #لبنان

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