صحف عبرية: حماس متواجدة في كافة مناطق غزّة وجنودُنا لا يزالون يُدكُّون فوق الأرض وتحتها

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت،عن مصادر أمنية، قولهم، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تتواجد بشكل لافت في المناطق التي اجتاحها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وزعم القضاء على الحركة في تلك المناطق.

وقالت يديعوت أحرنوت "لا أحد من سكان غزة يقف ضد حماس"، مشيرةً إلى أنها لا تزال متواجدة في كافة مناطق القطاع حتى في تلك الأماكن التي زعم الاحتلال القضاء عليها.

ونقلت صحيفة هآرتس عن ضابط في جيش الاحتلال خشيته من محاولات تنظيم جديدة من حماس لاستهداف جنود الاحتلال في القطاع.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت في منتصف الشهر الجاري أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت المحكمة العليا أن حماس ما زالت تحكم في غزة وأن جيش الاحتلال يتعرض لمقاومة في القطاع تحت الأرض وفوقها.

وفي وقت سابق قاال إسحاق بريك، في مقال بصحيفة معاريف، إنه التقى رئيس الوزراء بنيامين "نتنياهو 6 مرات خلال الحرب، والانطباع لدي أنه يدرك جيدا استحالة القضاء على حماس".

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإنه يواصل الحديث عن القتال "حتى القضاء على حماس"، مشيرًا إلى أن ذلك الخطاب موجه "لإرضاء المتطرفين الذين يجلسون معه في الائتلاف وناخبيه".

وأكد أن استمرار حرب الاستنزاف بين (إسرائيل) وحماس وحزب الله يستنزف (إسرائيل) ويدمرها ولا يقضي على حماس أو حزب الله.



وفي وقت سابق، كشف جنود وضباط في جيش الاحتلال شاركوا في معارك خان يونس، أن القتال في غزة معقد وإن مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يغيرون تكتيكاتهم خلال الحرب المستمرة على القطاع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، أن مقاتلي حركة حماس كانوا يخرجون أحياءً من تحت الأنقاض بعد قصفهم لأنهم اتخذوا أقبية محمية بخرسانة مسلحة ملاجئ لهم.

ورغم مرور نحو12 أشهر على بدء حربه على غزة، تتحدث تقارير عن عجز جيش الاحتلال عن تحقيق أي مما يسميه أهدافا معلنة، ولاسيما استعادة الأسرى "الإسرائيليين" من القطاع والقضاء على قدرات حركة حماس.

كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن قائد لواء ناحال يائير زوكرمان قوله إن هناك أنفاقًا في كل البيوت تقريبًا بمدينة رفح، وإن تقدم قواته بطيء والمعارك مضنية.

وفي تقارير سابقة، أوضح القائد العسكري الإسرائيلي، أن فصائل المقاومة تزرع كاميرات كثيرة في رفح لإدارة المعركة من فوق الأرض وتحتها، وأن من بين التحديات التي تواجه قواته تفخيخ المنازل والغرف في المدينة قبل دخول القوات الإسرائيلية إليها، وتفجيرها عن بُعد.

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة عن قتل وإصابة جنود "إسرائيليين" وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على "إسرائيل"، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض تلك العمليات.



