المرشد الإيراني: حزب الله والمقاومة الفلسطينية سيحققان النصر على (إسرائيل)

وكالات/ فلسطين أون لاين

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن حزب الله والمقاومة الفلسطينية سيخرجون منتصرين ردًا على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد شعوب المنطقة.

وفي لقاء مع قدامى المحاربين، أشار خامنئي إلى أنه لو كان الكيان الصهيوني قادرًا على هزيمة المقاتلين في غزة والضفة الغربية ولبنان، لما كانت هناك حاجة للصهاينة لكشف طبيعتهم الحقيقية للعالم من خلال ارتكاب الجرائم، بما في ذلك القتل الجماعي للنساء والأطفال وتدمير المنازل السكنية والمستشفيات في غزة ولبنان.

وأشار خامنئي إلى أن استشهاد شخصيات مهمة في حزب الله في لبنان يعد خسارة، لكن حركة المقاومة أقوى من أن تهزم بمثل هذه الحوادث، وسوف تخرج منتصرة في النهاية.

وشدد على أن الناحية الشرعية تفرض على الجميع مساعدة الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيهم والمسجد الأقصى.