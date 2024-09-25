فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المرشد الإيراني: حزب الله والمقاومة الفلسطينية سيحققان النصر على (إسرائيل)

بـ "لغة الأرقام".. الإعلامي الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات "حرب الإبادة" بغزّة

كاتب بريطاني: حزب العمال يحتاج لتغيير سياسته تجاه غزة

"أم صفا": قرية فلسطينيّة بين فكّي الحصار والاستيطان في الضفّة الغربيّة

"تدمير رتل واصطياد جنود".. القسَّام تبثُّ مشاهد "ملحميَّةً" لمراحل تنفيذ "كمين بشائر النَّصر" شرق رفح (شاهد)

تحقيق أمريكيّ يكشف وثائق مسرَّبةً عن المساعدات في غزَّة تضع بلينكن في مأزق.. وتصاعد الدعوات لإقالته

"نبيُّ الغضب" يتنبَّأ بموعد "انهيار إسرائيل" في ظل التصعيد بلبنان.. ويؤكد: هناك خطر حقيقي لحرب إقليمية

"العدوان على لبنان".. 51 شهيدًا اليوم ومئات آلاف النازحين في مراكز الإيواء

تجمُّع العشائر بغزَّة يصدر بيانًا تحذيريًّا ويتوعَّد بحسابٍ عسير لـ "فئة مارقة"

لهذا السبب... "ميدل إيست آي": واشنطن تؤجل طلباً إسرائيلياً بتجديد الذخائر وصواريخ الاعتراض

المرشد الإيراني: حزب الله والمقاومة الفلسطينية سيحققان النصر على (إسرائيل)

25 سبتمبر 2024 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
...
المرشد الإيراني: حزب الله والمقاومة الفلسطينية سيحققان النصر على (إسرائيل)
وكالات/ فلسطين أون لاين

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن حزب الله والمقاومة الفلسطينية سيخرجون منتصرين ردًا على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد شعوب المنطقة.

وفي لقاء مع قدامى المحاربين، أشار خامنئي إلى أنه لو كان الكيان الصهيوني قادرًا على هزيمة المقاتلين في غزة والضفة الغربية ولبنان، لما كانت هناك حاجة للصهاينة لكشف طبيعتهم الحقيقية للعالم من خلال ارتكاب الجرائم، بما في ذلك القتل الجماعي للنساء والأطفال وتدمير المنازل السكنية والمستشفيات في غزة ولبنان.

وأشار خامنئي إلى أن استشهاد شخصيات مهمة في حزب الله في لبنان يعد خسارة، لكن حركة المقاومة أقوى من أن تهزم بمثل هذه الحوادث، وسوف تخرج منتصرة في النهاية.

وشدد على أن الناحية الشرعية تفرض على الجميع مساعدة الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيهم والمسجد الأقصى.

#إيران #طهران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة